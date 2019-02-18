Яка Бийол: "Не был в Москве уже почти два месяца и соскучился"

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол сказал, что соскучился по Москве. Сейчас команда находится на сборе в испанском Кампоаморе.

- Я не был в Москве уже почти два месяца. И, знаете, уже соскучился! И по городу, и по дому, где живу. Не хватает этого уже привычного мне образа жизни, моего любимого кафе, где я часто пью кофе, - цитирует футболиста Bobsoccer. - Скучаю по центру Москвы. Хочется поскорее вернуться, снова окунуться в эту жизнь.

20-летний футболист в текущем сезоне провел 17 матчей за ЦСКА и сделал одну голевую передачу.

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