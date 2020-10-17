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«Я закрыл кормушку. Для всех я слово из шести букв». Газизов — о тех, кто его не любит

22:30
Шамиль Газизов (в центре). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов (в центре). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ рассказал, как к нему стали относиться после прихода в московскую команду.

— Вы говорите, что вас не любят за то, что вы не переплачиваете...

— А вы не знаете, что я никогда не переплачиваю? Вы знаете это лучше меня. Думаете меня за это любят?

— За это никого не любят...

— Я закрыл кормушку. Как меня могут любить? Ко мне болельщики могут нормально относиться. А для всех остальных я кто? Знаете, кто?

— Кто?

— Слово из шести букв. (Севастиан Терлецкий)

Химки — Спартак

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