«Я закрыл кормушку. Для всех я слово из шести букв». Газизов — о тех, кто его не любит
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ рассказал, как к нему стали относиться после прихода в московскую команду.
— Вы говорите, что вас не любят за то, что вы не переплачиваете...
— А вы не знаете, что я никогда не переплачиваю? Вы знаете это лучше меня. Думаете меня за это любят?
— За это никого не любят...
— Я закрыл кормушку. Как меня могут любить? Ко мне болельщики могут нормально относиться. А для всех остальных я кто? Знаете, кто?
— Кто?
— Слово из шести букв. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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