Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ рассказал, как к нему стали относиться после прихода в московскую команду.

— Вы говорите, что вас не любят за то, что вы не переплачиваете...

— А вы не знаете, что я никогда не переплачиваю? Вы знаете это лучше меня. Думаете меня за это любят?

— За это никого не любят...

— Я закрыл кормушку. Как меня могут любить? Ко мне болельщики могут нормально относиться. А для всех остальных я кто? Знаете, кто?

— Кто?

— Слово из шести букв. (Севастиан Терлецкий)