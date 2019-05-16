"Я сплю – все работают". Семак – о ролях в тренерском штабе "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак пошутил по поводу распределения ролей в тренерском штабе петербургской команды.

– Даю задание своему помощнику де Оливейре, он и работает, – сказал Семак в эфире "Радио Зенит". – Начальник должен спать, а помощник работать. У нас такое распределение ролей. Я сплю – все работают.

Главный тренер должен решать задачи, но каким образом – это другой вопрос. В одной команде нужно найти подход в плане человечности, в другой наоборот. Задача тренера – поставить себя в команде и найти подход к игрокам.