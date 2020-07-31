«Я обязательно соберу пресс-конференцию и отвечу на ваши вопросы». Юран обратился к СМИ

Cергей Юран, уволенный сегодня с поста главного тренера «Химок», обратился к журналистам.

— Через ваше издание я бы хотел извиниться перед всеми журналистами, — начал Юран. — Я очень уважаю ваш труд. Вижу, что сегодня мне поступает много звонков. Я обязательно соберу пресс-конференцию и отвечу на все вопросы и чуть больше расскажу. С уважением, Сергей Юран.

Юран возглавил «Химки» по ходу прошлого сезона после отставки Андрея Талалаева. Под его руководством подмосковная команда финишировала на втором месте в первенстве Олимп-ФНЛ, досрочно прерванном из-за пандемии коронавируса. В Олимп-Кубке России «Химки» добрались до финала, где уступили «Зениту» (0:1).

Ранее сегодня Юран заявил, что его отправили в отставку по указанию гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова.