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«Я обязательно соберу пресс-конференцию и отвечу на ваши вопросы». Юран обратился к СМИ

22:17
Сергей Юран. Фото ФК "Химки"
Сергей Юран. Фото ФК "Химки"
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Cергей Юран, уволенный сегодня с поста главного тренера «Химок», обратился к журналистам.

— Через ваше издание я бы хотел извиниться перед всеми журналистами, — начал Юран. — Я очень уважаю ваш труд. Вижу, что сегодня мне поступает много звонков. Я обязательно соберу пресс-конференцию и отвечу на все вопросы и чуть больше расскажу. С уважением, Сергей Юран.

Сергей Юран.«Это указание из «Спартака». Юран рассказал, почему его уволили из «Химок»

Юран возглавил «Химки» по ходу прошлого сезона после отставки Андрея Талалаева. Под его руководством подмосковная команда финишировала на втором месте в первенстве Олимп-ФНЛ, досрочно прерванном из-за пандемии коронавируса. В Олимп-Кубке России «Химки» добрались до финала, где уступили «Зениту» (0:1).

Ранее сегодня Юран заявил, что его отправили в отставку по указанию гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова.

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