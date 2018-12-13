"Я - мужик!" Огненная речь Глушакова

В сети появилась аудиозапись разговора хавбека и капитана "Спартака" Дениса Глушакова со своей супругой Дарьей. На ней 31-летний игрок в нецензурной форме обсуждает с женой проблему передачи алиментов.

- Будешь с собой няню брать - платить ничего не буду. Смотри, у тебя есть мама, бабушка, *****. У нас есть *****, пусть ***** *****, там ***** собирает документы ***** на сочинскую квартиру тоже. Половинку ***** якобы ** **** ****. Хозяева *****. Вот пусть помогает, пожалуйста. А няне я платить не буду, Ларисе так и передай. Я *** и буду *****, понятно *****? Или **** и буду *****. Я мужик *****!, - говорит Глушаков на аудиозаписи, которая опубликована в Телеграм-канале Mash.

Напомним, Глушаковы ведут бракоразводный процесс. 11 декабря Дарья Глушакова подала в полицию заявление на мужа, в котором обвиняет его в угрозе убийством.

В Интернете появилась аудиозапись, на которой Глушаков общается со своей супругой Дарьей, обсуждая алименты и бракоразводный процесс. 31-летний хавбек в нецензурной форме угрожает жене, говоря о том, что привлечет к делу чеченцев, ФСО, ФСБ, а также людей их высших кругов власти.

Глушаков говорит о переходе в "Ахмат", чтобы не платить алименты. Аудио



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