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Фантастический гол Кокорина ударом через себя. Ждете возвращения форварда?

19:03
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео гола нападающего Александра Кокорина на тренировке команды. 28-летний форвард замкнул подачу с фланга ударом через себя под перекладину.

? @kokorin9

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Напомним, что Кокорин не выходил на поле в официальных матчах больше года. В сентябре прошлого года футболист вышел на свободу из тюрьмы по УДО — он получил срок за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года. «Зенит» может заявить его на весеннюю часть сезона-2019/20.

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