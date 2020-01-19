Фантастический гол Кокорина ударом через себя. Ждете возвращения форварда?
19:03
Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео гола нападающего Александра Кокорина на тренировке команды. 28-летний форвард замкнул подачу с фланга ударом через себя под перекладину.
Напомним, что Кокорин не выходил на поле в официальных матчах больше года. В сентябре прошлого года футболист вышел на свободу из тюрьмы по УДО — он получил срок за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года. «Зенит» может заявить его на весеннюю часть сезона-2019/20.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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