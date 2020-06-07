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Вылечившийся от коронавируса Баринов показал фото с товарищеского матча против «Динамо»

21:41
Дмитрий Баринов. Фото ФК «Локомотив»
Дмитрий Баринов. Фото ФК «Локомотив»
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, который ранее вылечился от коронавируса, опубликовал новый пост в Instagram после товарищеского матча с «Динамо» (1:1).

«Счастлив вернуться на поле! Продолжаем готовиться к чемпионату», — написал в Instagram Баринов.

В сезоне-2019/20 23-летний Баринов провел 24 матча за «Локомотив» и забил два гола. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 19 июня.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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