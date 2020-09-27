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«Выиграем чемпионат, поговорим». Кикнадзе — журналистам после дерби

23:09
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после победы железнодорожников над ЦСКА (1:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ отказался общаться с журналистами.

«Без комментариев. Когда выиграем чемпионат, тогда поговорим», — заявил Кикнадзе.

После девяти сыгранных матчей «Локомотив» находится на шестом месте в турнирной таблице с 15 очками. Лидируют «Зенит» и «Спартак» (по 20 баллов).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




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