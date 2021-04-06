Федун и Абрамович вошли в топ-20 богатейших людей России по версии Forbes
Журнал Forbes опубликовал обновленный список богатейших российских бизнесменов.
Первую строчку в российском рейтинге занял основной владелец «Северстали», «Ленты» и еще целого ряда активов Алексей Мордашов, чье состояние журнал оценил в 29,1 млрд долларов. На второй позиции — Владимир Потанин (27 млрд), на третьей — Владимир Лисин (26,2 млрд).
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун также попал в список 20 самых богатых людей России по итогам 2020 года.
Федун попал на 16-е место списка. Состояние владельца московского клуба оценивается в 11,1 млрд.
Кроме того, в список также попал владелец «Челси» Роман Абрамович, который расположился на 12-м месте (14,5 млрд).
Дополнительная информация:
https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/425299-bogateyshie-biznesmeny-iz-rossii-v-reytinge-forbes-2021
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