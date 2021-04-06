Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможности московского клуба выкупить полузащитника Виктора Мозеса у «Челси».

«Зависит от суммы, за которую будут готовы отдать - это раз. Значение будет иметь и то, кто останется главным тренером, пока это неизвестно - два. А третье - это самое легкое, футболист захочет остаться. Где сейчас есть болельщики и все остальное? В «Спартаке». В России он любим, все понимают, что у нас можно быть хорошим, а в Европе средним. Примером служит Промес: вернулся и опять отдыхает», - сказал «СЭ» Мостовой.

С октября 2020 года Мозес выступает в «Спартаке» на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. В 13 матчах Тинькофф чемпионата России 30-летний нигериец забил три гола.

(Елизавета Денисова)