Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поздравил болельщиков с Новым годом.

— Уважаемые болельщики «Зенита»! Поздравляю вас и ваших близких с Новым, 2020 годом, — цитирует Малаеева bobsoccer.ru. — В этом году наш клуб будет праздновать юбилей — 95 лет со дня основания. Желаю всем нам встретить эту дату завоеванием очередных трофеев. «Зенит» является действующим чемпионом России и сделает все от него зависящее, чтобы сохранить городу почетный титул. На наших глазах рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунах «Газпром-арены».

Рад, что успешно выступают и наши резервисты — «Зенит-м» занимает третье место в первенстве среди молодежных составов, а «Зенит-2» продолжает борьбу за возвращение в ФНЛ. В структуре «Зенита» каждый год появляются молодые талантливые футболисты, верю, что в ближайшем будущем самые талантливые из них поборются за место в главной команде.



В этом году сборная России сыграет в финальной стадии юбилейного чемпионата Европы. Мы все будем поддерживать нашу команду, верим, что ей по силам по составить конкуренцию лучшим европейским сборным. Надеюсь, представители «Зенита» в июне покажут свой лучший футбол и еще раз порадуют петербургских болельщиков в матчах с Бельгией и Финляндией, которые состоятся в нашем родном городе.



Желаю поклонникам футбола мира, здоровья, счастья, удачи! Всегда самого доброго вам и вашим близким! С Новым годом!