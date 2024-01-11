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Колосков — об бразильцах в «Зените»: «Я пришел футбол смотреть, а не в паспорт»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о влиянии бразильских легионеров «Зенита» на микроклимат в команде.

«Учитывая опыт «Динамо», когда у них в составе было семь португальцев, и они все развалили, то «Зенит» сейчас потенциально тоже в очень опасной ситуации. Стоит им одному или двум захандрить, то по цепочке это коснется других. Я не говорю, что обязательно так будет, но некая опасность присутствует. Но мне, как зрителю, не сильно принципиально много в составе «Зенита» легионеров или мало, я пришел футбол смотреть, а не в паспорт. Поэтому меня не интересует какого возраста игрок и из какой страны», — приводит слова Колоскова Legalbet.

В текущее трансферное окно в петербургский клуб перешли три бразильца — защитник Нино из «Флуминенсе», вингеры Педро из «Коринтианса» и Артур из «Палмейраса».

Источник: Legalbet
РПЛ
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Спартак

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