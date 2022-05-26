Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в состав красно-белых.

«Естественно, Ваноли знает, что Дзюба — воспитанник «Спартака». Но не стоит сбрасывать со счетов историю взаимоотношений клуба и игрока. Если все забыть, то можно совершить трансфер. Вопрос в том, как на это отреагируют болельщики. Если будет забивать, то фанаты смягчатся. Сейчас может быть какая-то критика и негатив. Вернуться в команду, где начинал, — это как в хорошем романе: поштормило и успокоилось», — приводит слова Билялетдинова «Газета.Ru».

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за московский клуб с 2006 по 2015 год. В 2007 году он перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

33-летний форвард объявил об уходе из «Зенита» 22 мая.