Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:21

Ринат Билялетдинов — о Дзюбе в «Спартаке»: «Не стоит сбрасывать со счетов историю взаимоотношений клуба и игрока»

Ринат Билялетдинов поделился мнением о возможном переходе Дзюбы в «Спартаке»
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в состав красно-белых.

«Естественно, Ваноли знает, что Дзюба — воспитанник «Спартака». Но не стоит сбрасывать со счетов историю взаимоотношений клуба и игрока. Если все забыть, то можно совершить трансфер. Вопрос в том, как на это отреагируют болельщики. Если будет забивать, то фанаты смягчатся. Сейчас может быть какая-то критика и негатив. Вернуться в команду, где начинал, — это как в хорошем романе: поштормило и успокоилось», — приводит слова Билялетдинова «Газета.Ru».

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за московский клуб с 2006 по 2015 год. В 2007 году он перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

33-летний форвард объявил об уходе из «Зенита» 22 мая.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/26/17810948.shtml
Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Получал бутылкой по голове, закладывал своих футболистов и выиграл первый кубок Лиги конференций. Моуринью — король скандалов
Материалы сюжета: Артем Дзюба покинул «Зенит»: где продолжит карьеру форвард?
Кавазашвили заявил, что не удивится переходу Дзюбы в «Спартак»
Губерниев считает, что Дзюба мог бы снова заиграть в «Спартаке»
Колосков о Дзюбе в «Спартаке»: «А почему бы и нет? Все возможно»
Пресняков-старший считает невозможным возращение Дзюбы в «Спартак»
Ваноли ответил на вопрос о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»
Юрий Белоус сообщил об интересе китайских клубов к Дзюбе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фетисов: «Какой прогресс от того, что мы участвуем в еврокубках? Надо выравнивать свой чемпионат»

Полузащитник ЦСКА Мухин женился
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости