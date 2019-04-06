"Вы зайдите в раздевалку и скажите людям, которые восемь месяцев не получают зарплату, что им повезло". Тренер "Анжи" прервал флеш-интервью

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1).

– Мы, когда подписываем контракты, должны сразу туда вбивать свои нервы. Я буду рад, если хотя бы одному болельщику доставили сегодня удовольствие. Старались реабилитироваться за 5:0. Нам не важна турнирная таблица и счет. Мы хотели исправиться перед болельщиками. Если нам это удалось, то они будут счастливы. Повезло? Зайдите в раздевалку и скажите людям, которые восемь месяцев не получают зарплату, что им повезло. Если вы так считаете, то пусть повезло, – сказал Адиев и прервал флеш-интервью.

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