Бывший полузащитник «Фиорентины», «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Зенит» с самого начала был очень хорошо мотивирован, — сказал Канчельскис «СЭ». — На каждом участке поля навязывали борьбу. «Локомотив» не ожидал такой игры, плюс, пропустили первый гол, а первыми они никогда не пропускали. Все, что летело сегодня в ворота Гильерме, то и залетало. Бывают такие игры, сам попадал в такие ситуации. Заслуженно победили. Вот наш уровень чемпионата — вторая команда, которая борется за чемпионство, получает 6 голов — это неприлично и неправильно".

Канчельскис также рассказал, за счет чего «Зенит» стабильно становится чемпионом последние года.

«Да, у «Зенита» пока нет конкурентов в РПЛ — это уровень нашего чемпионата, а в Лиге чемпионов потом что? Уровень российского чемпионата ниже среднего. Когда имеешь все то, что есть у «Зенита» — хороший подбор игроков, индивидуальное мастерство, стабильное финансирование, — проблем нет. Вот они и выиграли три чемпионата подряд. Хотелось бы, чтобы и в Лиге чемпионов мы видели такое же, но пока не видим», — добавил Качельскис.

Питерская команда выиграла чемпионат России в третий раз подряд, а также в седьмой в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).

(Екатерина Звенигородская)