«Вы для меня самые лучшие футболисты». Что сказал Слуцкий игрокам «Рубина» на первом общем собрании?
20:57
«Рубин» на своем официальном Youtube-канале разместил видеоролик, на котором запечатлена встреч нового главного тренера команды Леонида Слуцкого с игроками казанской команды.
— С сегодняшнего дня вы для меня — самые лучшие футболисты, тренерскому штабу не важно, какие игроки есть в других клубах, — сказал Слуцкий. — Тупых вопросов не бывает, есть вопрос — вы обязаны его задать. Постараюсь, чтобы наши командные активности были интересными. В последний день сборов поиграем в викторину, а потом выйдем в ресторан на командный ужин.
Первая встреча с командой?— «Рубин» Казань (@fcrk) January 12, 2020
? Эксклюзивные кадры первой встречи главного тренера «Рубина» и его новой команды ?
??: https://t.co/VhK4j0QTt7 pic.twitter.com/D0XGOKIxz2
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