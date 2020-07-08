Второй раз за неделю ЦСКА остановился в голе от рекорда
ЦСКА продлил победную серию до трех матчей, которые завершились с общим счетом 10:0, и во второй раз за неделю забил сопернику четыре безответных мяча на его поле.
Только в сезоне-2008 армейцы дважды за чемпионат выигрывали на выезде с разницей в четыре гола. Тогда от команды Валерия Газзаева пострадали «Спартак» и «Сатурн».
Однако, красно-синие снова не сумели повторить клубный рекорд гостевой победы (5:0), который был установлен в сентябре 1996 года в Ростове-на-Дону. (Кирилл Бурдаков)
Самые крупные гостевые победы ЦСКА в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
19.09.1996
|
Александр Тарханов
|
Ростсельмаш
|
Ростов-на-Дону
|
5:0
|
Семак, Янкаускас, Герасимов, Хохлов, Мовсесьян
|
22.10.2000
|
Павел Садырин
|
Уралан
|
Элиста
|
5:1
|
Кулик-2, Семак, Хомуха, Даньшин — Жефферсон
|
12.07.2008
|
Валерий Газзаев
|
Спартак
|
Москва
|
5:1
|
Вагнер Лав-3, Красич, Джанер — Баженов
|
20.09.1998
|
Олег Долматов
|
Тюмень
|
Тюмень
|
4:0
|
Кулик-2, Хомуха, Бородкин
|
18.11.2006
|
Валерий Газзаев
|
Луч-Энергия
|
Владивосток
|
4:0
|
Вагнер Лав-3, Карвалью
|
10.08.2008
|
Валерий Газзаев
|
Сатурн
|
Раменское
|
4:0
|
Вагнер Лав-2, Мамаев, Алдонин
|
01.04.2013
|
Леонид Слуцкий
|
Алания
|
Владикавказ
|
4:0
|
Вагнер Лав-2, Дзагоев, Думбья
|
20.04.2014
|
Леонид Слуцкий
|
Кубань
|
Краснодар
|
4:0
|
Цубер, Думбья, Базелюк, Тошич
|
17.05.2015
|
Леонид Слуцкий
|
Спартак
|
Москва
|
4:0
|
Еременко-2, Тошич, Муса
|
04.07.2020
|
Виктор Гончаренко
|
Ахмат
|
Грозный
|
4:0
|
Чалов, Влашич, Сигурдссон. Семенов, в свои ворота
|
08.07.2020
|
Виктор Гончаренко
|
Оренбург
|
Оренбург
|
4:0
|
Чалов, Влашич, Щенников, Обляков