Второй раз за неделю ЦСКА остановился в голе от рекорда

ЦСКА продлил победную серию до трех матчей, которые завершились с общим счетом 10:0, и во второй раз за неделю забил сопернику четыре безответных мяча на его поле.

Только в сезоне-2008 армейцы дважды за чемпионат выигрывали на выезде с разницей в четыре гола. Тогда от команды Валерия Газзаева пострадали «Спартак» и «Сатурн».

Однако, красно-синие снова не сумели повторить клубный рекорд гостевой победы (5:0), который был установлен в сентябре 1996 года в Ростове-на-Дону. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные гостевые победы ЦСКА в чемпионатах России