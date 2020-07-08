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Второй раз за неделю ЦСКА остановился в голе от рекорда

8 июля 2020, 20:10
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ЦСКА продлил победную серию до трех матчей, которые завершились с общим счетом 10:0, и во второй раз за неделю забил сопернику четыре безответных мяча на его поле.

Только в сезоне-2008 армейцы дважды за чемпионат выигрывали на выезде с разницей в четыре гола. Тогда от команды Валерия Газзаева пострадали «Спартак» и «Сатурн».

Однако, красно-синие снова не сумели повторить клубный рекорд гостевой победы (5:0), который был установлен в сентябре 1996 года в Ростове-на-Дону. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные гостевые победы ЦСКА в чемпионатах России

Дата

Тренер

Соперник

Город

Счет

Голы

19.09.1996

Александр Тарханов

Ростсельмаш

Ростов-на-Дону

5:0

Семак, Янкаускас, Герасимов, Хохлов, Мовсесьян

22.10.2000

Павел Садырин

Уралан

Элиста

5:1

Кулик-2, Семак, Хомуха, Даньшин — Жефферсон

12.07.2008

Валерий Газзаев

Спартак

Москва

5:1

Вагнер Лав-3, Красич, Джанер — Баженов

20.09.1998

Олег Долматов

Тюмень

Тюмень

4:0

Кулик-2, Хомуха, Бородкин

18.11.2006

Валерий Газзаев

Луч-Энергия

Владивосток

4:0

Вагнер Лав-3, Карвалью

10.08.2008

Валерий Газзаев

Сатурн

Раменское

4:0

Вагнер Лав-2, Мамаев, Алдонин

01.04.2013

Леонид Слуцкий

Алания

Владикавказ

4:0

Вагнер Лав-2, Дзагоев, Думбья

20.04.2014

Леонид Слуцкий

Кубань

Краснодар

4:0

Цубер, Думбья, Базелюк, Тошич

17.05.2015

Леонид Слуцкий

Спартак

Москва

4:0

Еременко-2, Тошич, Муса

04.07.2020

Виктор Гончаренко

Ахмат

Грозный

4:0

Чалов, Влашич, Сигурдссон. Семенов, в свои ворота

08.07.2020

Виктор Гончаренко

Оренбург

Оренбург

4:0

Чалов, Влашич, Щенников, Обляков

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