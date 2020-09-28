РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Вся борьба впереди. Нет времени расстраиваться». Акинфеев обратился к фанатам ЦСКА

09:10
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ опубликовал новую фотографию в Instagram.

«Вся борьба впереди. Нет времени расстраиваться, идем дальше», — написал в Instagram Акинфеев.

В текущем сезоне 34-летний Акинфеев провел 9 игр за красно-синих и пропустил 8 мячей.

ЦСКА с 16 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локо» — 15 баллов и 6-я строчка.

ЦСКА — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 77947
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир