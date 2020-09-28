«Вся борьба впереди. Нет времени расстраиваться». Акинфеев обратился к фанатам ЦСКА
09:10
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ опубликовал новую фотографию в Instagram.
«Вся борьба впереди. Нет времени расстраиваться, идем дальше», — написал в Instagram Акинфеев.
В текущем сезоне 34-летний Акинфеев провел 9 игр за красно-синих и пропустил 8 мячей.
ЦСКА с 16 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локо» — 15 баллов и 6-я строчка.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи