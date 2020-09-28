«Вся борьба впереди. Нет времени расстраиваться». Акинфеев обратился к фанатам ЦСКА

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ опубликовал новую фотографию в Instagram.

«Вся борьба впереди. Нет времени расстраиваться, идем дальше», — написал в Instagram Акинфеев.

В текущем сезоне 34-летний Акинфеев провел 9 игр за красно-синих и пропустил 8 мячей.

ЦСКА с 16 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локо» — 15 баллов и 6-я строчка.