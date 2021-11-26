Шварц: «Тюкавин будет готов к матчу с «Рубином»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» поделился ожиданиями от встречи, а также рассказал о состоянии нападающего сборной России Константина Тюкавина.
— В воскресенье мы начнем второй круг. Ждет сложная игра против серьезного соперника, — отметил Шварц. — «Рубин» хорошо себя проявляет в переходной стадии атаки. Мы должны будем показать свой лучший футбол против Казанской команды.
— «Рубин» до сих пор является неудобным соперником для «Динамо»?
— На самом деле мы не думаем о прошлых результатах. Для нас важен лишь анализ игры в первом круге. Мы сконцентрированы на игре с «Рубином». Мы постараемся показать лучшие качества и лучший футбол.
«Тюкавин рано присоединился к общекомандным тренировкам. Можем сказать, что Костя будет готов к матчу с «Рубином», — добавил Шварц.
Матч «Рубин» — «Динамо» пройдет 18 ноября на стадионе Центральный в Казани (начало — в 16.30 мск.).
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