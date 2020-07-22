«Все решится в ближайшее время». Где Глушаков продолжит карьеру?

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков — о матче с «Краснодаром» (0:4) в 30-м тур Тинькофф РПЛ, завершившемся сезоне и своем будущем.

33-летний хавбек провел за грозненскую команду 27 игр и забил 6 голов. «Ахмат» занял 13-е место.

— Это был очень сложный сезон для всех — такой ситуации, такой паузы по ходу чемпионата никогда не было и, надеюсь, больше не будет, — начал Глушаков. — Поэтому самое главное, что удалось все-таки доиграть турнир, и радует, что оставшиеся матчи проходили хотя бы с каким-то количеством болельщиков.

Для «Ахмата» глобально все решилось еще в прошлом туре. После рестарта мы в целом выглядели неплохо, плотность в таблице была приличная, и где-то, наверное, мы могли бы претендовать на большее. Но можно сказать, что решили главную задачу — сформировали фундамент уже с перспективой на следующий сезон.

Сегодня против «Краснодара» отчасти был экспериментальный состав, было также решение VAR с отмененным голом, на короткое время потеряли концентрацию, пропустили два быстрых гола. В любом случае сезон для нас окончен, все мысли уже о будущем.

— Почему против «Краснодара» сыграли только в концовке?

— Это было запланировано. В начале недели пару дней тренировался по индивидуальной программе — чуть воспалилась приводящая мышца, ничего серьезного.

— Ваше будущее связано с «Ахматом»?

— Как уже говорил, буду думать об этом после чемпионата, так что сейчас самое время. Есть определенные договоренности с клубом, которые также работают в случае интереса и предложений от других команд. Думаю, в ближайшее время будет уже ясность. (Виталий Айрапетов)