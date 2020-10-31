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Чемпионат России, 13-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:00
«Спартак» примет «Ростов» в матче 13-го тура РПЛ. Фото ФК «Ростов»
«Спартак» примет «Ростов» в матче 13-го тура РПЛ. Фото ФК «Ростов»

13-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

31 октября, суббота

«Рубин» (Казань) — «Арсенал» (Тула)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.00

Рубин — Арсенал Т

«Спартак» (Москва) — «Ростов»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Спартак — Ростов

«Ахмат» (Грозный) — «Краснодар»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Ахмат — Краснодар

«Сочи» — «Локомотив» (Москва)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

Сочи — Локомотив

1 ноября, воскресенье

«Уфа» — «Урал» (Екатеринбург)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 12.00

Уфа — Урал

«Химки» — «Зенит» (Санкт-Петербург)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.00

Химки — Зенит

«Ротор» (Волгоград) — ЦСКА (Москва)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Ротор — ЦСКА

«Тамбов» — «Динамо» (Москва)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

Тамбов — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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