Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал переговоры главного арбитра матча 1-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Сочи» (2:2) Василия Казарцева и ВАР Алексея Еськова. На 88-й минуте встречи арбитр Казарцев назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака».

«Я понял лишь одно: «Василий, продолжай игру». Какую игру? Что это, угловой? Пенальти? Это сомнительный момент? Мне кажется, он сомнительный лишь для троих судей и арбитра ВАР. Все остальные видели, что там не было пенальти», — сказал Тихонов в эфире канала «Матч премьер».

Казарцев и Еськов рассказали о скандальном пенальти в матче «Спартак» — «Сочи». Есть даже расшифровка их переговоров