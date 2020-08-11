«Все кроме судей видели, что пенальти не было». Тихонов о скандальном пенальте в матче «Спартак» — «Сочи»
11 августа 2020, 23:18
Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал переговоры главного арбитра матча 1-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Сочи» (2:2) Василия Казарцева и ВАР Алексея Еськова. На 88-й минуте встречи арбитр Казарцев назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака».
«Я понял лишь одно: «Василий, продолжай игру». Какую игру? Что это, угловой? Пенальти? Это сомнительный момент? Мне кажется, он сомнительный лишь для троих судей и арбитра ВАР. Все остальные видели, что там не было пенальти», — сказал Тихонов в эфире канала «Матч премьер».
Казарцев и Еськов рассказали о скандальном пенальти в матче «Спартак» — «Сочи». Есть даже расшифровка их переговоров
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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