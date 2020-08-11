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«Все кроме судей видели, что пенальти не было». Тихонов о скандальном пенальте в матче «Спартак» — «Сочи»

11 августа 2020, 23:18
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи» — 2:2. 88-я минута. Самюэль Жиго (№2) и Анатолий Немченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи» — 2:2. 88-я минута. Самюэль Жиго (№2) и Анатолий Немченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал переговоры главного арбитра матча 1-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Сочи» (2:2) Василия Казарцева и ВАР Алексея Еськова. На 88-й минуте встречи арбитр Казарцев назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака».

«Я понял лишь одно: «Василий, продолжай игру». Какую игру? Что это, угловой? Пенальти? Это сомнительный момент? Мне кажется, он сомнительный лишь для троих судей и арбитра ВАР. Все остальные видели, что там не было пенальти», — сказал Тихонов в эфире канала «Матч премьер».

Казарцев и Еськов рассказали о скандальном пенальти в матче «Спартак» — «Сочи». Есть даже расшифровка их переговоров

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