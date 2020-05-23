Все игроки «Тамбова» сдали отрицательный тест на коронавирус

По результатам анализов, сделанных на этой неделе, тесты всех футболистов, тренерского штаба и сотрудников футбольного клуба «Тамбов» на COVID-19 дали отрицательный результат, сообщает официальный сайт «Тамбова».

— На отчетной неделе мы прошли ПЦР-тестирование на коронавирус, — рассказал врач клуба Андрей Шункевич. — К счастью, результаты у всех футболистов, персонала клуба и сотрудников офиса отрицательные. Сегодня аналогичный тест сдаст Гиорги Шелия, который позже всех прибыл в расположение команды. Также, по личным обстоятельствам остался дома Сослан Таказов. Результат его теста ждем в ближайшее время.

Кроме того, скоро нам предстоит пройти еще одно обследование — на выявление антител. О результатах также сообщим незамедлительно.