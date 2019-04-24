Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио в своем Инстаграме опубликовал фото из больничной палаты. 33-летний итальянец сообщил, что перенес операцию на колене.

- Быть частью игры - это значит принимать во внимание травмы. Продолжать быть ее частью - это значит вставать каждый раз и показывать, что ты сильнее, чем несчастные случаи, стоящие у тебя на пути. В этот раз я снова поднимусь, так как все еще хочу быть частью игры. Привязанность к футболу все упрощает и стоит надо всем. Когда я встану, мои колени будут готовы, - написал Маркизио.

Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре 2018 года. Он провел 18 матчей за петербуржцев, в которых забил 2 гола.

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