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«Все делали, чтобы команда вернулась в нормальное русло». Гончаренко — о готовности к матчу со «Спартаком»

30 июня 2020, 20:18
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил настрой команды на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— Отлично сложились последние 10 дней. Все делали, чтобы команда вернулась в нормальное русло, — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер». — Знаете, хотелось бы говорить о следующем матчей. Для нас 2-3 дня на подготовку достаточно, чтобы забыть о том, что было неделю назад.

Настороженность в коллективе присутствовала. Но мы друг друга хорошо знаем, все быстро прошло.

Мы разные ситуации пробуем, чтобы не быть закрепощенными. Может быть, то давление, что оказывается на нас, сказывается. Мы должны ответственно действовать в защите и раскрепощено — в атаке.

Стартовый состав определяется из своих возможностей, из того, что представляет соперник. В том числе и по тактическими соображениям, нужна была ротация.

Очень ответственный матч. Супер дерби. Понимаем важность этой встречи.

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Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
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