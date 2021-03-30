«Все было около меня». Евсеев рассказал о штурме дома стрелка в Подмосковье

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев стал свидетелем событий, которые развернулись 30 марта в подмосковном элитном коттеджном поселке Новые Вешки. Он рассказал о случившемся.

«Да, живу рядом. Это было все около меня. Нормально отреагировал, спокойно занимался своими делами. Я не знал этого человека. И я не сильно испугался. Росгвардия отлично сработала!» — сказал Евсеев «СЭ».

Утром в поселке началась стрельба — мужчина, к которому полицейские пришли с обыском, забаррикадировался в доме и открыл огонь. Осада здания продолжалась весь день.

(Владислав Флегонтов)