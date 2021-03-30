«Все было около меня». Евсеев рассказал о штурме дома стрелка в Подмосковье
22:32
Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев стал свидетелем событий, которые развернулись 30 марта в подмосковном элитном коттеджном поселке Новые Вешки. Он рассказал о случившемся.
«Да, живу рядом. Это было все около меня. Нормально отреагировал, спокойно занимался своими делами. Я не знал этого человека. И я не сильно испугался. Росгвардия отлично сработала!» — сказал Евсеев «СЭ».
Утром в поселке началась стрельба — мужчина, к которому полицейские пришли с обыском, забаррикадировался в доме и открыл огонь. Осада здания продолжалась весь день.
(Владислав Флегонтов)
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