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«Все было около меня». Евсеев рассказал о штурме дома стрелка в Подмосковье

22:32
Вадим Евсеев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Евсеев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев стал свидетелем событий, которые развернулись 30 марта в подмосковном элитном коттеджном поселке Новые Вешки. Он рассказал о случившемся.

«Да, живу рядом. Это было все около меня. Нормально отреагировал, спокойно занимался своими делами. Я не знал этого человека. И я не сильно испугался. Росгвардия отлично сработала!» — сказал Евсеев «СЭ».

Утром в поселке началась стрельба — мужчина, к которому полицейские пришли с обыском, забаррикадировался в доме и открыл огонь. Осада здания продолжалась весь день.

(Владислав Флегонтов)

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