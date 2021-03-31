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Назначены арбитры на 24-й тур РПЛ: матч «Ростов» — «Спартак» судит Кукуян

12:07
Павел Кукуян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Павел Кукуян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура Тинькофф-Российской премьер-лиги.

Центральную встречу тура «Ростов» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Матчи 24-го тура пройдут с 3 по 5 апреля.

Полностью список назначений выглядит следующим образом:

3 апреля, суббота

«Ротор» — «Локомотив»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Алексей Матюнин; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.

«Рубин» — «Сочи»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Николай Волошин; АВАР — Николай Богач; инспектор — Николай Иванов.

«Динамо» — «Уфа»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Вячеслав Харламов.

4 апреля, воскресенье

«Урал» — «Арсенал»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Станислав Васильев; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.

«Тамбов» — ЦСКА: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Образко; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Тарас Безубяк.

«Ростов» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Арам Петросян; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Игорь Синер.

5 апреля, понедельник

«Зенит» — «Химки»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Юрий Чеботарев.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213391

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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