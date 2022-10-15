Вратарь «Торпедо» Ботнарь уверен, что его команда обыграет «Локомотив»

Вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь выразил уверенность в том, что его команда победит «Локомотив» в матче 13-го тура РПЛ.

«Какие впечатления от нового тренера Талалаева? Не знаю, ребят. Максимум со мной перекинулись парой слов, спросили, как у меня дела. Уверенно выиграем у «Локомотива» сегодня!» — сказал Ботнарь.

Матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится сегодня, 15 октября и начнется в 14.00 по московскому времени.