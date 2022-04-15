Изидор рассказал, что думает об экс-партнере по «Монако» Александре Головине

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, что думает о полузащитнике Александре Головине, с которым он играл в «Монако».

«Мы пришли в одно время — лето 2018 года. Языковой барьер, конечно, присутствовал, но в последний сезон мы стали друзьями. Часто делали упражнения вместе. Я иногда после голов кричал «Бензема». Головин так и стал меня называть «Бензема». Как зовут в команде? Голо. Он скромный парень и необычайный игрок. Один из лучших на тренировках», — цитирует Изидора «Чемпионат».

Футболист провел 6 матчей за команду, забив 5 голов и сделал 1 результативную передачу. В «Локомотив» футболист перешел из «Монако» в январе 2022 года.