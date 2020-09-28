«Вратарь соперника поймал кураж». Новиков назвал главную причину поражения от «Химок»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после поражения в гостевом матче 9-го тура Тинькофф РПЛ от «Химок» (0:1) посетовал на проблемы с реализацией моментов.

— В матчах с командами из нижней половины таблицы создаем большое число моментов, но не реализуем их, — подчеркнул Новиков. — Сегодня все летело к вратарю соперника. Мы долгое время работаем над реализацией и будем продолжать работать. Никак пока с места не сдвинемся, тяжело рождаются голы. Из-за этого где-то не выигрываем, а где-то проигрываем. В начале первого тайма был фантастический момент, который мы не реализовали. А во второй контратаке пропустили. После этого, понятно, «Химки» еще больше начинают обороняться. Хотя моментов создали много, значит, структурно действовали правильно, находили зоны, вскрывали оборону соперника. Если бы не реализация, не вратарь, который поймал кураж, — счет был бы другой. (Константин Алексеев)