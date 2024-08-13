Ятимов: «После 0:5 от «Зенита» было тяжело внутри»

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов прокомментировал поражение в 3-м туре РПЛ от «Зенита» (0:5).

«Что было у меня внутри после 0:5 от «Зенита»? Было тяжело, пять мячей пропускать всегда неприятно, но нужно двигаться дальше, не опускать руки», — приводит слова Ятимова «РБ Спорт».

«Ростов» после четырех туров идет на девятом месте в турнирной таблице, набрав 5 очков.