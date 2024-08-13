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Сегодня, 03:15

Николаев: «Динамо» может составить конкуренцию «Зениту» на дистанции"

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Андрей Николаев поделился впечатлениями от игры петербуржцев в матче 4-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

«Я думаю, этот матч действительно был похож на матч лидеров. Первые 15 минут команды показали очень открытый футбол, потом немножко одумались и стали играть, скажем так, более «шахматно». Было видно, что команды примерно равные, хотя «Зенит», по идее, должен был выглядеть на голову сильнее. Но это показало, что «Зениту» в сезоне не будет так легко, а у «Динамо» есть шанс на то, чтобы составить конкуренцию петербуржцам на дистанции. Это вселило надежду, что все не будет так уж безальтернативно в сезоне. Ну и фарт у Глушенкова продолжается, он забивает, Латышонок молодец, тоже очень хорошее приобретение «Зенита», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

После четырех туров «Зенит» с 12 очками занимает первое место в таблице РПЛ. «Динамо» с 9 очками идет второй позиции.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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