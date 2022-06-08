Вратарь «Ростова» Песьяков рассказал, как Семин путал имена игроков

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в интервью с «СЭ» рассказал, как бывший тренер команды Юрий Семин путал имена игроков.

— В «Локомотиве» Семин часто путал фамилии игроков: Фарфана называл Форланом. В «Ростове» он быстро всех выучил?

— Когда у Дениса Терентьева был день рождения, Семин сказал на теории: «У нас сегодня замечательное событие — день рождения празднует Игорь». Все сидят, а никакой Игорь на рукопожатие не выходит. На протяжении 3-4 недель Юрий Палыч упорно называл Дениса Игорем! Но не часто — иногда Денис все же оказывался Денисом.

Похожая история случилась на одном из разборов матча. Семин немножко «пихал» Денчику за то, что тот не добежал: «Игорь, ну вот в этом эпизоде почему ты не бежишь?» Терентьев тогда немного разозлился... Все подумали, что он сейчас скажет: «Да не Игорь я!» А Денис просто завелся по-спортивному — из-за момента.

Так что имена Юрий Палыч пару раз путал. Но в команде никто не обижался.

Последним местом работы Юрия Семина стал «Ростов». Российский специалист возглавлял клуб чуть меньше двух месяцев. При Семине «Ростов» сыграл семь матчей, в которых одержал одну победу.

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