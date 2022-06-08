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Сегодня, 10:45

«СКА-Хабаровск» объявил о переходе капитана команды Квеквескири в один из клубов РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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«СКА-Хабаровск» объявил, что капитан команды Ираклий Квеквескири покинул клуб.

В заявлении на официальном сайте хабаровчан сообщается, что 32-летний футболист обратился с просьбой отпустить его, потому что получил предложение из РПЛ. Клуб пошел навстречу игроку.

Квеквескири выступал за «СКА-Хабаровск» с лета 2018 года. В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 3 результативных передачи в 35 матчах за команду.

Источник: https://fcska.ru/media/news/irakliy-kvekveskiri-pokidaet-ska-khabarovsk/
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