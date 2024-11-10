Вратарь «Пари НН» Медведев заявил, что удивился бы вызову в сборную России
Вратарь «Пари НН» Никита Медведев в разговоре с «СЭ» оценил свои шансы на попадание в сборную России.
«На этот вопрос должны отвечать эксперты и тренерский штаб. Я за свою игру оценки не даю. Удивлюсь ли я, если вызовут? Да», — сказал Медведев «СЭ».
29-летний Медведев в текущем сезоне провел 15 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, сыграв 4 игры на ноль и пропустив 27 мячей.
Александр Абустин
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|
|И
|В
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|П
|+/-
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|
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|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
3
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
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30 тур
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|2 : 1
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|2 : 1
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|3 : 1
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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