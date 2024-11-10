Вратарь «Пари НН» Медведев заявил, что удивился бы вызову в сборную России

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев в разговоре с «СЭ» оценил свои шансы на попадание в сборную России.

«На этот вопрос должны отвечать эксперты и тренерский штаб. Я за свою игру оценки не даю. Удивлюсь ли я, если вызовут? Да», — сказал Медведев «СЭ».

29-летний Медведев в текущем сезоне провел 15 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, сыграв 4 игры на ноль и пропустив 27 мячей.

Александр Абустин