Мартинс приехал на матч с «Акроном»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс прибыл с командой на игру 15-го тура РПЛ против «Акрона».

Люксембуржец пропустил последние 2 матча красно-белых из-за травмы.

В текущем сезоне игрок провел 13 матчей за клуб во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

«Спартак» сыграет с «Акроном» дома 10 ноября. Начало — в 15:15 по московскому времени.