Агкацев — о Кордобе: «Он лучший нападающий лиги! Защитники говорят, что с ним сложнее всего»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего Джона Кордобы.

— Еще недавно длилась эпопея с возможным трансфером Джона Кордобы. Ты рад, что он остался?

— Конечно. Джон — один из лидеров «Краснодара». Лучший нападающий лиги. Все защитники, с кем я общаюсь, единогласно говорят, что против Кордобы тяжелее всего играть. У любого защитника в РПЛ спросите — они подтвердят, — сказал Агкацев «СЭ».

31-летний Кордоба в этом сезоне провел за «Краснодар» 18 матчей, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.