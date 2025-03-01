Нападающий «Пари НН» Весино: «Дзюба запомнился игрой на ЧМ-2018. Надеюсь, в ближайшем матче он не будет так хорош»

Новичок «Пари НН» нападающий Тьяго Весино в комментарии для «СЭ» высказался об игре форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Лучше всех из российских футболистов знаю Артема Дзюбу. Он запомнился своей игрой на чемпионате мира 2018 года. Очень хороший футболист. Тогда он показал высокий уровень футбола. Мне кажется, что сразу после чемпионата мира он мог бы перейти в любой итальянский клуб, где его качества были бы полезны. Надеюсь, что в ближайшем матче он не будет так хорош («Пари НН» встречается с «Акроном» в 19-м туре РПЛ — прим. «СЭ»)», — сказал Весино.

«Пари НН» и «Акрон» сыграют в субботу, 1 марта. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14:00 по московскому времени.