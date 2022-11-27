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Сегодня, 14:09

Агкацев — о конкуренции с Сафоновым: «Тяжело, когда редко приходится играть. Я могу не играть по два месяца»

Алина Савинова
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о конкуренции с одноклубником Матвеем Сафоновым.

«Тяжело, когда редко приходится играть. Когда выпадает шанс, надо себя показать хорошо. Я могу не играть по два месяца. Потом мне выпадет шанс, и надо выйти и отыграть уверенно, без ошибок. Я себя на это настраиваю. Думаю, справляюсь. Моя задача — по полной программе выкладываться на тренировках. А там уже решает тренер. С Матвеем это не обсуждаем.

Денис Адамов ушел в «Сочи»? Это Денис Адамов. Я пока ни о чем не думаю. Даже мыслей нет. Я в «Краснодар» и конкурирую с Матвеем", — приводит Metaratings.ru слова вратаря.

В текущем сезоне 20-летний Агкацев провел 450 минут на поле за «Краснодар» во всех турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/agkatsev-o-konkurentsii-s-safonovym-tyazhelo-kogda-redko-prikhoditsya-igrat-1424844/

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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