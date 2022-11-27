Агкацев — о конкуренции с Сафоновым: «Тяжело, когда редко приходится играть. Я могу не играть по два месяца»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о конкуренции с одноклубником Матвеем Сафоновым.

«Тяжело, когда редко приходится играть. Когда выпадает шанс, надо себя показать хорошо. Я могу не играть по два месяца. Потом мне выпадет шанс, и надо выйти и отыграть уверенно, без ошибок. Я себя на это настраиваю. Думаю, справляюсь. Моя задача — по полной программе выкладываться на тренировках. А там уже решает тренер. С Матвеем это не обсуждаем.

Денис Адамов ушел в «Сочи»? Это Денис Адамов. Я пока ни о чем не думаю. Даже мыслей нет. Я в «Краснодар» и конкурирую с Матвеем", — приводит Metaratings.ru слова вратаря.

В текущем сезоне 20-летний Агкацев провел 450 минут на поле за «Краснодар» во всех турнирах.