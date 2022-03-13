Травмированного вратаря «Сочи» увезли на скорой со стадиона на рентген позвоночника

Голкипера «Сочи» Дениса Адамова после завершения матча 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (0:0) сразу со стадиона отвезли в больницу. Его повезли на УЗИ и рентген шейного отдела позвоночника.

24-летний Адамов получил повреждение в концовке игры, неудачно приземлившись после верхового столкновения с форвардом «Химок» Александром Руденко. Российский вратарь сочинцев покинул поле на носилках и был доставлен в комнату главного врача.

Вместо него последние минуты встречи доигрывал Сослан Джанаев, который вышел не замену.

В текущем сезоне Адамов провел 6 матчей за «Сочи» и пропустил 3 гола.