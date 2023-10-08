Вратарь «Динамо» Шунин выбыл на 4-5 недель

Вратарь «Динамо» Антон Шунин пропустит ближайшие матчи команды, информирует клубная пресс-служба. 36-летний россиянин получил повреждение левого плечевого сустава 1 октября в концовке встречи 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Ожидаемые сроки восстановления Шунина — 4-5 недель.

В этом сезоне голкипер провел за «Динамо» 10 матчей в РПЛ, в которых пропустил 15 мячей.

В воскресенье, 8 октября, «Динамо» примет «Факел» в игре 11-го тура чемпионата России.