Мелкадзе рассказал, что на него давит отсутствие голов в этом сезоне

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе, после матча с «Зенитом» (0:2), рассказал, что на него давит его безголевая серия в этом сезоне.

«Мы проиграли сильному сопернику, у нас были моменты, но обидно, что пенальти был второй матч подряд. Вроде ничего, а потом пенальти, 0:1. Не очень приятно проигрывать по ходу матча со счетом 0:1. Да, в этом сезоне еще не забивал. Для того, чтобы голы пошли, нужно сконцентрироваться на футболе. Это не может не давить, когда подводишь команду. Последние результаты давят на коллектив, не только на него, мне кажется, но и на штаб, руководство, на всех. Будем как-то выбираться. Только объединенный коллектив может исправить ситуацию, другие силы не помогут. Надеюсь, что он проявится», — приводит слова Мелкадзе ТАСС.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел за «Сочи» семь матчей и отдал две результативные передачи.