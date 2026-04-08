Расулов: «Вижу, как наши ровесники играют на международном уровне, и тоже хочется»
Вратарь «Динамо» Курбан Расулов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о путешествиях.
— Как ты реагируешь на то, что у тебя нет возможности проявить себя на международной арене?
— Обидно. Помню, когда первый раз попал в юношескую сборную, мы ездили в Венгрию. Товарищеский матч, но все равно приятно играть с европейскими командами. А потом должны были пройти отбор на Евро сборной до 17 лет — и все закрыли. Поэтому обидно. Вижу, как наши ровесники играют на международном уровне, и тоже хочется. Думаю, шансы проявить себя у нас были бы. Как зритель ты все равно плюс-минус понимаешь уровень соперников.
— Венгрия была твоим первым выездом в Европу?
— Да. Мы выезжали в центр Будапешта. Очень красиво, типичный европейский город. Сбор прошел комфортно, поля хорошие, команда сильная, в играх мы себя неплохо показали. В тех местах, где мы были, все чисто и красиво — их же готовят для туристов.
— Самое запоминающееся путешествие?
— Наверное, Парагвай, Асунсьон. Это вообще другой континент, добирались долго. Пройдет лет пять-десять, буду вспоминать, что был в Парагвае — на другом краю Земли. Думаю, многих это удивит. Надеюсь, у нас еще будут такие поездки в Северную и Южную Америку.
— Ты больше любишь путешествовать или предпочитаешь отдыхать дома с семьей и близкими?
— На данный момент — сто процентов посидеть дома с близкими и родными. Каждый отпуск гуляю, отдыхаю от всего. В Дагестане, где я вырос, всегда дружно живут. Двоюродные, троюродные братья — все друг друга знают. Гуляешь по городу, каждый второй — твой знакомый. Даже трудно всех успеть повидать. Поэтому обычно все время на это и трачу — чтобы потом никто не обижался, — сказал Расулов.
Российские клубы и национальные команды отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1