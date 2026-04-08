Расулов: «Вижу, как наши ровесники играют на международном уровне, и тоже хочется»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о путешествиях.

— Как ты реагируешь на то, что у тебя нет возможности проявить себя на международной арене?

— Обидно. Помню, когда первый раз попал в юношескую сборную, мы ездили в Венгрию. Товарищеский матч, но все равно приятно играть с европейскими командами. А потом должны были пройти отбор на Евро сборной до 17 лет — и все закрыли. Поэтому обидно. Вижу, как наши ровесники играют на международном уровне, и тоже хочется. Думаю, шансы проявить себя у нас были бы. Как зритель ты все равно плюс-минус понимаешь уровень соперников.

— Венгрия была твоим первым выездом в Европу?

— Да. Мы выезжали в центр Будапешта. Очень красиво, типичный европейский город. Сбор прошел комфортно, поля хорошие, команда сильная, в играх мы себя неплохо показали. В тех местах, где мы были, все чисто и красиво — их же готовят для туристов.

— Самое запоминающееся путешествие?

— Наверное, Парагвай, Асунсьон. Это вообще другой континент, добирались долго. Пройдет лет пять-десять, буду вспоминать, что был в Парагвае — на другом краю Земли. Думаю, многих это удивит. Надеюсь, у нас еще будут такие поездки в Северную и Южную Америку.

— Ты больше любишь путешествовать или предпочитаешь отдыхать дома с семьей и близкими?

— На данный момент — сто процентов посидеть дома с близкими и родными. Каждый отпуск гуляю, отдыхаю от всего. В Дагестане, где я вырос, всегда дружно живут. Двоюродные, троюродные братья — все друг друга знают. Гуляешь по городу, каждый второй — твой знакомый. Даже трудно всех успеть повидать. Поэтому обычно все время на это и трачу — чтобы потом никто не обижался, — сказал Расулов.

Российские клубы и национальные команды отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.

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