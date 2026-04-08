ЦСКА поздравил Акинфеева с 40-летием

ЦСКА обратился с поздравлением по случаю 40-летия вратаря Игоря Акинфеева.

«Поздравляем с юбилеем нашего капитана, абсолютного рекордсмена и самого титулованного футболиста России! Игорь Владимирович — пример настоящей преданности клубу и футбольного долголетия. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и побед! Продолжай радовать армейцев своей великолепной игрой», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Акинфеев играет за основную команду ЦСКА с 2003 года. Вместе с армейцами он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз становился серебряным призером и три раза — бронзовым. Вратарь — восьмикратный обладатель Кубка России, восемь раз он выигрывал Суперкубок России. Также вместе с ЦСКА завоевал Кубок УЕФА.

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