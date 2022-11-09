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Сегодня, 18:48

Вратарь «Динамо» Лещук считает, что команда притерлась к главному тренеру Йокановичу

Микеле Антонов
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об общении с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым.

— Что произошло, что вы вдруг стали играть реально лучше?

— Стали привыкать к тренеру, понимать его требования. Он стал больше объяснять. В целом, наверное, притирка произошла. Надеюсь, что дальше мы будем еще больше прибавлять в качестве игры.

— Понимаю, что тебе надоели вопросы о том, что ты мало играешь. Ты сейчас тратишь время, но тебя даже в сборную не зовут. Хотя туда звали вообще всех. С тобой Кафанов связывался?

— Нет. С ним здороваемся перед играми с «Ростовом». В этом году уже четыре раза поздоровались и четыре попрощались.

— Хотелось бы подольше с ним пообщаться, нет? Говорят, он очень сильный специалист.

— Ну, хорошо. Я сконцентрирован на своей работе. Чтобы попасть в сборную, надо начать играть в клубе.

Игорь Лещук
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

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Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
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