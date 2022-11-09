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Каррера высказался о роли Глушакова в чемпионском сезоне и об отправке капитана в дубль за лайк посту Назарова

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Массимо Каррера и Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» высказался о роли экс-капитана команды Дениса Глушакова в золотом сезоне и об отправке его и Андрея Ещенко в дубль за лайк посту актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова с критическим стихотворением о тренере.

— Видите ли связь между ролью Дениса Глушакова как капитана команды и титулом чемпиона России? Сплачивал ли он команду так, как это было нужно для успеха?

— Он был важен для команды — лидер как на поле, так и за его пределами. Глушаков был фундаментальным игроком для победы в лиге.

— Позднее вы перестали понимать друг друга. В чем не сошлись?

— Не говорю об этом. Могу отвечать на вопросы о Глушакове-футболисте. Остальное меня не интересует.

— Вы не виделись с Денисом после того, как покинули «Спартак»?

— Нет.

— Что сделаете, если увидите его, — обнимете, пожмете руку или пройдете мимо, не заметив?

— Поприветствую его, пожму руку, посмотрю в глаза. Нет никаких проблем. Считаю, что вел себя правильно.

Денис Глушаков и&nbsp;Массимо Каррера. «Пожму руку Глушакову. Но только он знает, специально ли не забил «Тосно». Интервью Карреры о «Спартаке»

— Не сожалеете о том, что перед отъездом позвали на ужин всю команду, за исключением Глушакова?

— Нет, в тот момент он поступил очень плохо по отношению ко мне. У меня нет ощущения, что тогда было правильно звать его для того, чтобы прощаться.

— Незадолго до того вы перевели Глушакова и Андрея Ещенко в дубль из-за лайка посту болельщика «Спартака», актера и автора песен Дмитрия Назарова. Считаете ли это теперь ошибкой?

— Не думаю, что это ошибка. Если я ставлю лайк, то, значит, согласен с тем, кто оскорбляет моего тренера. Я не могу поставить лайк просто потому, что человек выложил что угодно. Сначала читаю содержание, а потом уже ставлю лайк, если оно мне нравится. Вижу это так. Потому в этой ситуации потерял уважение к ним как к людям. Когда кто-то отзывается плохо о тренере, а ты ставишь лайк, — это издевательство. Поэтому я не включил их в команду (на выезд в Вену, где «Спартак» играл с «Рапидом» в Лиге Европы. — Прим. И.Р.). Они просто, мягко говоря, врали мне. Я не мог это терпеть. Это та вещь, которая принесла мне наибольшую боль. Ведь как только меня выгнали, все радовались тому, что Глушаков наконец-то вернется в команду.

— Правда ли, что футболисты «Спартака» просили вас не переводить Глушакова и Ещенко во вторую команду?

— Да, это правда. Но я принял такое решение. Они не уважали меня. Я никогда не говорил, не писал в соцсетях, что они сыграли плохо в отдельно взятом матче, что-то сделали не так. То есть они показали неуважение ко мне не как к тренеру, а как к человеку.

— Теперь Денис говорит: «Несмотря на то что произошло между нами, мы выиграли трофей вместе». Согласны?

— Произошло то, что произошло. Нельзя вернуться в прошлое, чтобы изменить ситуацию. Повторюсь: пожму ему руку, посмотрю в глаза.

— То есть вы не верите в то, что Глушаков специально не забил пенальти в матче с «Тосно», и вообще в то, что «плавил» вас?

— Вы должны спрашивать об этом его. Лишь Глушаков может сказать, правда это или нет. Только он знает, делал ли это специально. Мы можем выдвигать сколько угодно предположений, но в жизни так не работает.

Андрей Ещенко
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
7
4
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3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
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