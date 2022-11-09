Губерниев: «Промес сможет побить свой рекорд по голам в РПЛ за сезон»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нападающий «Спартака» Квинси Промес может побить свой рекорд по забитым мячам в чемпионате России. Лучший результат форварда — 18 голов за сезон.

«Квинси сможет побить свой рекорд. В районе 20 сделает, даже больше. Вторая половина чемпионата еще впереди. А если хорошо поработает в декабре и не пойдет в отпуск, будет тренироваться, следить за питанием, то и 23 забьет», — цитирует Metaratings Губерниева.

На данный момент Промес является лучшим бомбардиром турнира и лидером по системе гол+пас. На счету форварда 15 матчей в сезоне-2022/23 РПЛ, 13 голов и 6 голевых передач.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах.