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Сегодня, 18:53

Губерниев: «Промес сможет побить свой рекорд по голам в РПЛ за сезон»

Мария Гусева
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Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нападающий «Спартака» Квинси Промес может побить свой рекорд по забитым мячам в чемпионате России. Лучший результат форварда — 18 голов за сезон.

«Квинси сможет побить свой рекорд. В районе 20 сделает, даже больше. Вторая половина чемпионата еще впереди. А если хорошо поработает в декабре и не пойдет в отпуск, будет тренироваться, следить за питанием, то и 23 забьет», — цитирует Metaratings Губерниева.

На данный момент Промес является лучшим бомбардиром турнира и лидером по системе гол+пас. На счету форварда 15 матчей в сезоне-2022/23 РПЛ, 13 голов и 6 голевых передач.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-esli-promes-budet-sledit-za-pitaniem-to-zabet-23-gola-za-sezon-1408873/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
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 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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