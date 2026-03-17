Талалаевы — лидеры по карточкам в РПЛ, Левников — самый строгий судья

Андрей Талалаев-старший лидирует среди тренеров по числу удалений в чемпионате России-2025/26: его дважды просили покинуть техническую зону. У Андрея Талалаева-младшего больше всех предупреждений в турнире: пять. А в общей сложности у главного тренера «Балтики» и ее тренера-аналитика уже две красные и восемь желтых карточек.

В двух домашних матчах — с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (1:0) — судьи наказывали и отца, и сына. В игре со «Спартаком» (1:0) Талалаев-старший заработал и предупреждение, и удаление.

Не отличаются дисциплиной также главные тренеры «Оренбурга» и ЦСКА Ильдар Ахметзянов и Фабио Челестини: у обоих по три предупреждения и по удалению.

Самые строгие судьи — Кирилл Левников (девять дисциплинарных санкций) и Артем Чистяков (восемь). Всего в чемпионате тренерам и сотрудникам клубов показаны 53 желтые и семь красных карточек.

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