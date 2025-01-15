Лещук: «Я люблю Россию и хочу, чтобы рубль был мировой валютой»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» поделился мнением о трате денег.

— Недавно Роман Ротенберг сказал, что торгуется с продавцами и считает это видом спорта. Представляешь себя в такой роли?

— Бывало, выпрашивал где-то скидку. Особенно на каком-то рынке. Мне кажется, это нормально. На рынках так себя все и ведут. Ну, может, не все, но это нормально. Да и в целом считать, куда и на что ты тратишь деньги, правильно. Неважно, сколько ты зарабатываешь.

В любом случае ты ведешь подсчет и понимаешь, что можешь потратить столько, здесь можешь отложить. Конечно, мало у кого она есть, но в идеале нужна подушка безопасности, какие-то инвестиции. Чтобы потом к выходу на пенсию ты жил не только на нее, а был какой-то дополнительный доход.

— Покупка акций как вариант?

— Покупка российских акций и облигаций — это, конечно, тоже хорошее дело. Но валюта все равно поинтереснее, потому что ты получишь плюс от роста, хотя и инфляция какую-то часть будет съедать.

— Многие как раз в конце 2024 года обсуждали в контексте доллара рост цен на билеты, сборы и так далее.

— Я люблю Россию и хочу, чтобы рубль был мировой валютой. Но пока в нашей стране все завязано на других валютах, на том же долларе, что бы ты ни покупал. Ушли европейские машины — пришли китайские, все равно закупаются за валюту.

Да те же самые овощи и фрукты. Конечно, можно сказать, что они выращиваются здесь, а вся их обработка будет российская. Но техника — из-за рубежа, запчасти к ней при ремонте — тоже. Это же тоже влияет на цену.

Раньше у меня лежали деньги в рублях: в акциях и облигациях. Потом я посчитал: если бы вложился в облигации в долларах, то выручил бы намного больше.