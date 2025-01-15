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Сегодня, 09:30

Лещук: «Я люблю Россию и хочу, чтобы рубль был мировой валютой»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» поделился мнением о трате денег.

— Недавно Роман Ротенберг сказал, что торгуется с продавцами и считает это видом спорта. Представляешь себя в такой роли?

— Бывало, выпрашивал где-то скидку. Особенно на каком-то рынке. Мне кажется, это нормально. На рынках так себя все и ведут. Ну, может, не все, но это нормально. Да и в целом считать, куда и на что ты тратишь деньги, правильно. Неважно, сколько ты зарабатываешь.

В любом случае ты ведешь подсчет и понимаешь, что можешь потратить столько, здесь можешь отложить. Конечно, мало у кого она есть, но в идеале нужна подушка безопасности, какие-то инвестиции. Чтобы потом к выходу на пенсию ты жил не только на нее, а был какой-то дополнительный доход.

— Покупка акций как вариант?

— Покупка российских акций и облигаций — это, конечно, тоже хорошее дело. Но валюта все равно поинтереснее, потому что ты получишь плюс от роста, хотя и инфляция какую-то часть будет съедать.

— Многие как раз в конце 2024 года обсуждали в контексте доллара рост цен на билеты, сборы и так далее.

— Я люблю Россию и хочу, чтобы рубль был мировой валютой. Но пока в нашей стране все завязано на других валютах, на том же долларе, что бы ты ни покупал. Ушли европейские машины — пришли китайские, все равно закупаются за валюту.

Да те же самые овощи и фрукты. Конечно, можно сказать, что они выращиваются здесь, а вся их обработка будет российская. Но техника — из-за рубежа, запчасти к ней при ремонте — тоже. Это же тоже влияет на цену.

Раньше у меня лежали деньги в рублях: в акциях и облигациях. Потом я посчитал: если бы вложился в облигации в долларах, то выручил бы намного больше.

Игорь Лещук. «У нас принято говорить, что футболисты тупые. Это стереотип, который хочется исправить». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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