Лещук: «Я люблю Россию и хочу, чтобы рубль был мировой валютой»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» поделился мнением о трате денег.
— Недавно Роман Ротенберг сказал, что торгуется с продавцами и считает это видом спорта. Представляешь себя в такой роли?
— Бывало, выпрашивал где-то скидку. Особенно на каком-то рынке. Мне кажется, это нормально. На рынках так себя все и ведут. Ну, может, не все, но это нормально. Да и в целом считать, куда и на что ты тратишь деньги, правильно. Неважно, сколько ты зарабатываешь.
В любом случае ты ведешь подсчет и понимаешь, что можешь потратить столько, здесь можешь отложить. Конечно, мало у кого она есть, но в идеале нужна подушка безопасности, какие-то инвестиции. Чтобы потом к выходу на пенсию ты жил не только на нее, а был какой-то дополнительный доход.
— Покупка акций как вариант?
— Покупка российских акций и облигаций — это, конечно, тоже хорошее дело. Но валюта все равно поинтереснее, потому что ты получишь плюс от роста, хотя и инфляция какую-то часть будет съедать.
— Многие как раз в конце 2024 года обсуждали в контексте доллара рост цен на билеты, сборы и так далее.
— Я люблю Россию и хочу, чтобы рубль был мировой валютой. Но пока в нашей стране все завязано на других валютах, на том же долларе, что бы ты ни покупал. Ушли европейские машины — пришли китайские, все равно закупаются за валюту.
Да те же самые овощи и фрукты. Конечно, можно сказать, что они выращиваются здесь, а вся их обработка будет российская. Но техника — из-за рубежа, запчасти к ней при ремонте — тоже. Это же тоже влияет на цену.
Раньше у меня лежали деньги в рублях: в акциях и облигациях. Потом я посчитал: если бы вложился в облигации в долларах, то выручил бы намного больше.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3