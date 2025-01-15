Лещук: «Когда появляется какой-то сильный негатив или неадекватные люди, я удаляю комментарии. И блокирую таких людей»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» высказался о негативных комментариях в своем Telegram-канале.

— В конце 2024-го про тебя много писали после гола «Ахмату». Были и отдельные большие материалы.

— Да? Ничего себе. Хорошо, что не читаю ничего. Я уже боюсь. Только у себя в Telegram-канале вижу, что пишут. И то, когда появляется какой-то сильный негатив или неадекватные люди, я удаляю комментарии. И блокирую таких людей. На стороннем ресурсе можешь меня хейтить. Но здесь ты пришел ко мне на страницу...

— Чтобы написать такое.

— Понятное дело, что может быть какое-то свое мнение, противоположное моему, но когда идут оскорбления, явно этим людям не надо быть на моем канале. По крайней мере мне читать такие комментарии точно не нужно.